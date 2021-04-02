https://news.day.az/politics/1330586.html Президент Ильхам Алиев уволил председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство"
Президент Ильхам Алиев уволил председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении Ахмеда Джума оглу Ахмедзаде от должности председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство".
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