Президент Ильхам Алиев уволил председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении Ахмеда Джума оглу Ахмедзаде от должности председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.