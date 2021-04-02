https://news.day.az/politics/1330672.html В Турции продолжаются учения азербайджанских военнослужащих – ФОТО
В Турции продолжаются учения азербайджанских военнослужащих – ФОТО
В Турции продолжаются учения военнослужащих азербайджанской армии.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.
Сообщается, что учения проводятся в Учебно-тренировочном центре по борьбе с террором в Испарте.
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