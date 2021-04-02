В Турции продолжаются учения азербайджанских военнослужащих

В Турции продолжаются учения военнослужащих азербайджанской армии.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что учения проводятся в Учебно-тренировочном центре по борьбе с террором в Испарте.