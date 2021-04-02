https://news.day.az/politics/1330687.html Али Асадов встретился с министром торговли Турции
Али Асадов встретился с министром торговли Турции
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов второго апреля встретился с министром торговли Турции Рухсар Пекджан.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, на встрече были обсуждены перспективы расширения азербайджано-турецких торгово-экономических отношений, а также выражена уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами и в дальнейшем будет успешно развиваться во всех сферах.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре