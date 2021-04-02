Джейхун Байрамов на переговорах с кыргызским коллегой в Москве

В рамках проводимого в Москве заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов второго апреля встретился с главой внешнеполитического ведомства Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на управление пресс-службы МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о расширении и углублении существующих двусторонних отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном. Была подчеркнута важность взаимных визитов для развития сотрудничества.

Обсудив перспективы развития двусторонних экономических отношений, министры в данном контексте отметили важность проведения очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего коллегу об итогах 44-дневной Отечественной войны, текущей ситуации в регионе, а также о мерах, принятых для реализации трехсторонних заявлений.

Стороны подчеркнули важность продолжения политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

На встрече также обсуждались вопросы продолжения сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в рамках международных организаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.