Сахиба Гафарова обсудила двусторонние отношения с министром торговли Турции

2-го апреля Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией, возглавляемой министром торговли Турецкой Республики г-жой Рухсар Пекджан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сердечно приветствовав гостей, г-жа Спикер выразила свою уверенность в том, что их визит послужит ещё большему углублению отношений между двумя странами и сказала, цитируя Президента Ильхама Алиева, что мировая система политических взаимоотношений не может предложить альтернативы сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. Выстроенные на прочном фундаменте отношения коренятся в истинном братстве наших народов, а подписанные между Азербайджаном и Турцией документы составляют правовую базу сотрудничества.

Г-жа Председатель особо указала на то, то братская Турция была рядом с Азербайджаном, оказывая ей политическую и моральную поддержку, во время 44-дневной войны. Азербайджан высоко ценит эту поддержку. Азербайджанская общественность с удовлетворением встретила открытое заступничество депутатов четырёх представленных в Великом Национальном Собрании Турции политических партий за правое дело Азербайджана. Прибытие делегаций турецкого парламента разных уровней в Азербайджан с их непосредственным ознакомлением с положением на подвергшихся армянской агрессией землях в ходе Отечественной войны были воплощением принципа "один народ - два государства", озвученного Великим лидером Гейдаром Алиевым.

На встрече было сказано также, что и двусторонние экономические отношения развиваются по нарастающей; эта точка зрения подкрепляется как объёмом торгового оборота, так и поставленными на будущее целями. Реализованные Азербайджаном и Турцией совместно нефтяные, газовые и транспортные проекты позволяют обеим странам играть ещё более значительную роль в регионе.

Продолжая, г-жа Гафарова заметила, что активность крупных групп дружбы в парламентах обеих стран соответствует общему духу двустороннего сотрудничества, и что регулярные встречи наших депутатов на разных международных площадках важны в плане обсуждения тем, интересующих две стороны.

Выразив признательность за искренний приём, министр торговли Турецкой Республики г-жа Рухсар Пекджан засвидетельствовала своё удовлетворение как самим своим визитом, так и проведёнными в его ходе встречами. Руководимая ею большая делегация провела переговоры для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в области, находящейся в её курации как министра, сказала г-жа Пекджан, добавив, что турецкий народ встретил победу Азербайджана в Отечественной войне с большим энтузиазмом.

Как было затем сказано, турецкие компании намерены вплотную подключиться к восстановительным работам в освобождённых от оккупации районах страны и вкладывать инвестиции в разные секторы азербайджанской экономики. Будучи стратегическим союзником Азербайджана, Турция всегда находится рядом с нашей страной и не обделит братский народ Азербайджана своей поддержкой и впредь, по словам турецкого министра.

Выступившие на встрече председатель комитета Милли Меджлиса и руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов и председатель другого парламентского комитета Тагир Миркишили поделились своими соображениями о сегодняшнем и завтрашнем днях наших взаимоотношений.

Во встрече также принимали участие руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде, посол Турции в Баку Эркан Озорал и иные официальные лица.