Назначен новый посол Турции в Азербайджане

Джахит Багчи назначен новым послом Турции в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete, соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что Багчи сменит на этой должности Эркана Озорала.