Омбудсмен Азербайджана обратилась к международной общественности

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики сделала видеообращение в связи с 4 апреля - Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Как сообщили Day.Az в Аппарате Омбудсмена, Организация Объединенных Наций провозгласила 4 апреля Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

В обращении говорится, что государства продолжают работать с ООН и другими соответствующими организациями по созданию и развитию потенциала для осуществления деятельности, связанной с разминированием, в странах, где мины и взрывоопасные пережитки войны представляют собой серьезную угрозу для здоровья и жизни гражданского населения: "Как Уполномоченный по правам человека, я выражаю глубокую озабоченность тем, что сегодня гражданские лица и военнослужащие Азербайджана сталкиваются с серьезной угрозой для жизни и здоровья из-за немаркированных мин, установленных Арменией на территориях нашей страны во время оккупации. Несмотря на неоднократные призывы к Армении предоставить карты заминированных территорий, эта страна не проявила никакого желания к сотрудничеству в этой области.

Трехстороннее заявление лидеров Азербайджана, России и Армении, подписанное 10 ноября 2020 года, положило конец всем боевым действиям между Арменией и Азербайджаном. Настало время обеспечить безопасную и мирную жизнь для всех на освобожденных землях. Азербайджан прилагает значительные и решительные усилия в этом направлении. Однако около миллиона вынужденных переселенцев все еще не могут вернуться в свои родные места из-за мин, установленных Арменией на этих обширных территориях".

Отмечено, что в результате взрывов мин на освобожденных землях уже погибли 20 граждан Азербайджана, в том числе 12 мирных жителей, 85 человек, в том числе 17 мирных жителей, получили тяжелые ранения. Мины закопаны преимущественно в жилых районах, возле рек, дорожных переходов и кладбищ, что в свою очередь, является грубым нарушением Женевских конвенций 1949 года и Дополнительного протокола I: "Мы все еще ждем, что Армения безоговорочно выполнит свои обязательства по разминированию и будет содействовать налаживанию прочного мира в регионе и уважению прав человека.

Подтверждая нашу озабоченность в связи с немаркированными минами и их потенциальной угрозой для человеческой жизни, мы призываем все соответствующие международные организации осудить Армению за отказ от предоставления карт минных полей и предпринять соответствующие шаги в этом направлении".