Создается совместная медиа-платформа государств-членов Тюркского совета

Завотделом по связям с общественностью администрации президента Турции Фахраддин Алтун совершит визит в Азербайджан.

Об этом турецкому бюро АПА сообщил пресс-секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) Кахраман Халисчелик, передает Day.Az.

Напомнив, что между Азербайджаном и Турцией создана совместная медиа-платформа, Халисчелик сказал, что подобный орган планируется создать с участием других стран-членов Тюркского совета.

"9-10 апреля в Баку состоится встреча с представителями СМИ Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии. 11 апреля делегации из этих стран посетят Карабах", - сказал он.