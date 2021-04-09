Международные организации обязаны надавить на Армению из-за карт минных полей

Сокрытие Арменией карт наземных мин на азербайджанских землях, которые она оккупировала на протяжении почти 30 лет, противоречит принципам международного права и считается военным преступлением. Международное сообщество должно решительно отреагировать и наказать Армению за её антигуманные поступки.

Об этом Day.Az сказал член комитета Милли Меджлиса (парламента) по региональным вопросам Милли Меджлиса Кямран Байрамов.

По словам парламентария, преступления Армении против азербайджанского народа продолжаются, несмотря на окончание войны.

"Азербайджанская сторона полностью выполняет трёхсторонние договоренности от 10 ноября и демонстрирует гуманизм по ряду вопросов. Например, когда Армения запросила дополнительные 10 дней на вывод населения из Кельбаджара, Азербайджан пошёл навстречу. Однако мы не видим таких гуманных шагов со стороны Армении. Напротив, скрывая карты заминированных территорий, армянская сторона желает смерти как можно большему количеству людей и препятствовать быстрому восстановлению Карабаха", - заявил наш собеседник.

Депутат отметил, что Армения не намерена отказываться от античеловечной деятельности.

"Отказываясь предоставить карты минных полей Азербайджану, Армения препятствует достижению прочного мира и сотрудничества в регионе. К сожалению, молчат и международные организации по этому поводу. Во время 44-дневной войны многие страны пытались оказать давление на Азербайджан с целью прекращения боевых действий, теперь же мировое сообщество закрывает глаза на преступления Армении. Это вызывает недоумение и глубокое возмущение", - заключил Кямран Байрамов.

Абдул Керимханов