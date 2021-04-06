https://news.day.az/politics/1331730.html Стало известно, когда новый посол Турции в Азербайджане приступит к исполнению своих обязанностей
Стало известно, когда новый посол Турции в Азербайджане приступит к исполнению своих обязанностей
Новоназначенный посол Турции в Азербайджане приступит к исполнению своих обязанностей в течение 10-15 дней.
Об этом АПА сообщил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передает Day.Az.
Э.Озорал сказал, что в скором времени Джахит Багчы приступит к исполнению обязанностей: "После того, как я уеду, в течение 10-15 дней прибудет новый посол. Точная дата станет известна в ближайшие дни".
Что касается того, в каком направлении Э.Озорал продолжит свою деятельность, он сказал, что это станет известно после возвращения в Анкару.
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