Зангезурский коридор свяжет Тюркский мир в единое целое

Подписанное с участием России Заявление от 10 ноября 2020 года, которое состоит из девяти пунктов, вынудило Армению, с одной стороны, капитулировать, а с другой, продемонстрировало всему миру силу победоносной азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Междлиса (парламента) Мазахир Эфендиев.

По его словам, одним из важнейших пунктов заявления является предотвращение человеческих жертв, кровопролития, обеспечение права людей жить на территориях, освобожденных Азербайджаном, установление международных культурных связей, экономической, социальной и экологической безопасности.

"Несмотря на все трудности, созданные годом пандемии коронавируса, Второй Карабахской войны, главная цель Азербайджанского государства - поддержание мира на Южном Кавказе, полное восстановление суверенитета Азербайджана, выполнение универсальных документов, принятых международными организациями, и укрепление устойчивого мира в долгосрочном процессе. Этот процесс, в свою очередь, окажет непосредственное влияние на социально-экономическое благополучие, мир и безопасность нашей страны, региона, великого тюркского мира, а также дружественных стран, идущих по пути прогресса", - заявил он.

Депутат отметил, что принятие соглашения согласно пункту 9 подписанного заявления о Зангезурском коридоре является символом приверженности Азербайджанского народа мультикультурным ценностям и идеологии толерантности, а также ярким примером дальновидной и успешной политики Президента Ильхама Алиева.

"Создание новых транспортных возможностей в Зангезурском коридоре повысит геополитическое значение более тесной интеграции Европы и Азии, а также значительно укрепит связи тюркского мира. В то же время, этот коридор посредством международных грузоперевозок будет способствовать дальнейшему наращиванию товарооборота и углублению культурных связей между народами, а также создаст более безопасное будущее и благоприятные условия для жизнедеятельности людей", - полагает парламентарий.

Уже сегодня, продолжил он, Азербайджан, с одной стороны, выполняя четыре резолюции Совета Безопасности ООН, акцентировал внимание на необходимости новых вызовов и реалий для восстановления справедливости в мире, а с другой стороны, на важности расширения международных и межгосударственных культурных связей.

"Восстановление через нашу исконно историческую землю Зангезур коридора также открывает путь к победе новой политической и географической справедливости в регионе. Действительно, тот факт, что этот коридор является путем к прогрессу, показывает, что он не только проявляется в экономической, социальной, культурной и политической сферах, но также выступает гарантом мира и безопасности.

Зангезурский коридор полностью соответствует "Целям Устойчивого Развития" (ЦУР) - универсальному документу, которым государства мира руководствуются до 2030 года. Таким образом, наша страна, играя ключевую роль в укреплении интеграции между тюркоязычными странами, а также народами мира, достигнет мира и процветания (ЦУР16), устойчивого сотрудничества между народами и государствами (ЦУР 17), что является базой Целей Устойчивого Развития. В свою же очередь, экономический потенциал коридора обеспечит прочную основу для продвижения достойной работы, экономического роста (ЦУР8) и борьбы с бедностью (ЦУР1)", - резюмировал Мазахир Эфендиев.

Абдул Керимханов