Весь исламский мир поддержит Азербайджан

Организация исламского сотрудничества (ОИС) искренне поддерживает Азербайджан. На Западе озвучивались негативные мнения о его победе (в Отечественной войне), но мусульманский мир поддержал Азербайджан.

Об этом сказал член делегации Контактной группы ОИС Мехмет Метин Экер на пресс-конференции, посвященной итогам поездок в Агдам и Гянджу постпредов стран-участниц Контактной группы организации, сообщает Day.Az​.

Он отметил, что ОИС будет и далее поддерживать Азербайджан.

"В Агдаме мы увидели очень печальную картину. В этом городе не осталось ни одного уцелевшего здания. Армяне совершили вандализм не только против людей, но и против окружающей среды, против культуры. Уничтожение мечетей, религиозных памятников - это вандализм против культуры", - сказал Экер.

По его словам, победа Азербайджана в Отечественной войне - это победа всего исламского мира.

"Теперь самое главное - обеспечить безопасность в Карабахе. Весь исламский мир окажет Азербайджану поддержку в этом вопросе", - сказал Экер.

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