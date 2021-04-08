Армения превратила в безжизненные места заминированные территории Азербайджана

Минируя азербайджанские территории в течение 30 лет, Армения превратила их в безжизненные места.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во время совместной пресс-конференции с генсеком ОИС Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином.

Министр отметил, что сегодня Армения отказывается предоставить Азербайджану карты минных полей в нарушение международного права.

"Отказываясь предоставить карты минных полей, Армения продолжает свои военные преступления против Азербайджана. За последние несколько месяцев Азербайджан предпринял системные шаги в этом направлении и обратился к международным организациям. Наряду с этим в Азербайджане в этом направлении проявляет активность и гражданское общество, проводится кампания по сбору подписей. Азербайджан не позволит Армении отвлечь внимание мирового сообщества от этого вопроса", - подчеркнул Джейхун Байрамов.