Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт был разрешен нами в одностороннем порядке

Нагорно-карабахский конфликт был разрешен нами в одностороннем порядке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом бен Ахмедом аль-Усаймином.

"44-дневная война положила конец продолжавшейся 30 лет оккупации азербайджанских земель, которая причинила страдания более миллиона азербайджанцам и привела к полному разрушению наших городов и сел. Иностранные журналисты и дипломаты, посещая сейчас освобожденные от оккупации территории, видят, что армяне все разрушили. Все города, села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это - проявление исламофобии, азербайджанофобии, вандализма, потому что, как я неоднократно говорил, наши города были разрушены не во время первой Карабахской войны, а впоследствии, в период оккупации. Это была политика, намеренно проводимая с целью стереть азербайджанское и исламское наследие на этих исторических землях Азербайджана и изменить их происхождение. Мне известно, что послы, члены контактной группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта недавно побывали на освобожденных от оккупации территориях и увидели это своими глазами. Они выступили с открытыми заявлениями, и мы очень благодарны за это. Мы хотим, чтобы весь мир увидел это и понял, что предпринятые нами шаги были правым делом, опирались на международное право, Устав ООН, наше право на самооборону. Мы восстановили справедливость. Агрессор был изгнан с наших земель, и теперь наступило время восстановления. Однако для этого потребуется время, потому что, конечно, самая большая проблема - это мины. После окончания войны у нас были десятки потерь, в том числе погибшие от мин. Армения не предоставила нам карты минирования. Это еще одно военное преступление, потому что они обязаны были сделать это. Однако хотя после окончания войны прошли месяцы, они продолжают эту политику против азербайджанцев. Но мы сделаем все необходимое. Идет процесс разминирования. Мы уже планируем работы по реконструкции. В настоящее время идет процесс подготовки генеральных планов городов, сел, и, конечно, мы хотим, чтобы наши братья из исламского мира приехали и увидели, что они сделали с нашим историческим наследием, а также процесс реконструкции. Безусловно, я был бы рад увидеть вас и в дальнейшем, после начала нами процесса реконструкции",- отметил глава государства.