Президент Ильхам Алиев: Предпринятые нами шаги были правым делом

Предпринятые нами шаги были правым делом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом бен Ахмедом аль-Усаймином.

"Мы хотим, чтобы весь мир увидел это и понял, что предпринятые нами шаги были правым делом, опирались на международное право, Устав ООН, наше право на самооборону. Мы восстановили справедливость. Агрессор был изгнан с наших земель, и теперь наступило время восстановления. Однако для этого потребуется время, потому что, конечно, самая большая проблема - это мины. После окончания войны у нас были десятки потерь, в том числе погибшие от мин. Армения не предоставила нам карты минирования. Это еще одно военное преступление, потому что они обязаны были сделать это. Однако хотя после окончания войны прошли месяцы, они продолжают эту политику против азербайджанцев. Но мы сделаем все необходимое. Идет процесс разминирования. Мы уже планируем работы по реконструкции. В настоящее время идет процесс подготовки генеральных планов городов, сел, и, конечно, мы хотим, чтобы наши братья из исламского мира приехали и увидели, что они сделали с нашим историческим наследием, а также процесс реконструкции. Безусловно, я был бы рад увидеть вас и в дальнейшем, после начала нами процесса реконструкции",- отметил глава государства.