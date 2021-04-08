Президент Ильхам Алиев: Все города, села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это – проявление исламофобии

Все города, села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это - проявление исламофобии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсефом бен Ахмедом аль-Усаймином.

"Иностранные журналисты и дипломаты, посещая сейчас освобожденные от оккупации территории, видят, что армяне все разрушили. Все города, села, исторические и религиозные места, мечети, кладбища разрушены. Это - проявление исламофобии, азербайджанофобии, вандализма, потому что, как я неоднократно говорил, наши города были разрушены не во время первой Карабахской войны, а впоследствии, в период оккупации. Это была политика, намеренно проводимая с целью стереть азербайджанское и исламское наследие на этих исторических землях Азербайджана и изменить их происхождение. Мне известно, что послы, члены контактной группы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта недавно побывали на освобожденных от оккупации территориях и увидели это своими глазами. Они выступили с открытыми заявлениями, и мы очень благодарны за это. Мы хотим, чтобы весь мир увидел это и понял, что предпринятые нами шаги были правым делом, опирались на международное право, Устав ООН, наше право на самооборону",- сказал Президент Ильхам Алиев.