В Карабахе продолжают находить останки армянских солдат

В ходе поисковых работ в Карабахе найдены останки еще девяти армянских военнослужащих. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 13 ноября по сей день на территориях недавних боевых действий найдены тела и останки 1 539 армянских солдат.