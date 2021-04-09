https://news.day.az/politics/1332460.html В Карабахе продолжают находить останки армянских солдат
В Карабахе продолжают находить останки армянских солдат
В ходе поисковых работ в Карабахе найдены останки еще девяти армянских военнослужащих. Об этом передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления личности погибших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 13 ноября по сей день на территориях недавних боевых действий найдены тела и останки 1 539 армянских солдат.
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