https://news.day.az/politics/1332480.html В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы
В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы
Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники ОП Лачинского районного на оставленных противником военных позициях на территории села Учтепе Ходжавендского района обнаружили 5 пулемета, 2 гранатомета, 1 минометную установку, 1 ружье, 3 ручные гранаты, 29 автоматов, 7 снарядов различного калибра, 4500 патронов и другие боеприпасы.
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