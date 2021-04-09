В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы

Сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия с целью обнаружения оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники ОП Лачинского районного на оставленных противником военных позициях на территории села Учтепе Ходжавендского района обнаружили 5 пулемета, 2 гранатомета, 1 минометную установку, 1 ружье, 3 ручные гранаты, 29 автоматов, 7 снарядов различного калибра, 4500 патронов и другие боеприпасы.