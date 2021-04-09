https://news.day.az/politics/1332491.html Азербайджан - важная для ООН страна - Волкан Бозкыр
Азербайджан - важная для ООН страна - Волкан Бозкыр
Азербайджан является важной для ООН страной.
Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Азербайджане председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, сообщает Day.Az.
По его словам, на встречах, которые пройдут в эти дни, будет уделено внимание темам водоснабжения, электроэнергетики и экологии.
"Азербайджан - важная для ООН страна. Президент Ильхам Алиев предпринял в ООН важные шаги по борьбе с COVİD-19", - подчеркнул Бозкыр.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре