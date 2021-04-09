Азербайджан является важной для ООН страной.

Об этом сказал журналистам находящийся с визитом в Азербайджане председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр, сообщает Day.Az.

По его словам, на встречах, которые пройдут в эти дни, будет уделено внимание темам водоснабжения, электроэнергетики и экологии.

"Азербайджан - важная для ООН страна. Президент Ильхам Алиев предпринял в ООН важные шаги по борьбе с COVİD-19", - подчеркнул Бозкыр.