Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Российской Федерации

9 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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