https://news.day.az/politics/1332526.html Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Российской Федерации - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял генерального прокурора Российской Федерации - ФОТО
9 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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