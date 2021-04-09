https://news.day.az/politics/1332540.html Джейхун Байрамов встретился с президентом Генассамблеи ООН
Джейхун Байрамов встретился с президентом Генассамблеи ООН
Проходит встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и президентом Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, председателем 75-й сессии Волканом Бозкыром.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в "Twitter" МИД Азербайджана.
Отметим, что президент ГА ООН находится с визитом в Азербайджане.
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