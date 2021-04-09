Джейхун Байрамов встретился с президентом Генассамблеи ООН

Проходит встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и президентом Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, председателем 75-й сессии Волканом Бозкыром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщается в "Twitter" МИД Азербайджана.

Отметим, что президент ГА ООН находится с визитом в Азербайджане.