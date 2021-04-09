https://news.day.az/politics/1332554.html Расширяется территория Сумгайытского химико-промышленного парка - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Расширяется территория Сумгайытского химико-промышленного парка - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по расширению территории Сумгайытского химико-промышленного парка и обеспечению деятельности АО "Азербайджанский алюминий" ("Aзералюминиум").
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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