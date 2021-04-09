https://news.day.az/politics/1332573.html Эльхану Ибрагимову присвоено высшее воинское звание генерал-майора медицинской службы - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Эльхану Ибрагимову присвоено высшее воинское звание генерал-майора медицинской службы - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении полковнику медицинской службы Эльхану Паша оглу Ибрагимову высшего воинского звания генерал-майора медицинской службы.
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