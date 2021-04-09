Эльхану Ибрагимову присвоено высшее воинское звание генерал-майора медицинской службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении полковнику медицинской службы Эльхану Паша оглу Ибрагимову высшего воинского звания генерал-майора медицинской службы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.