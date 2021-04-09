Кямран Алиев провел переговоры с российским коллегой

Продолжается визит в нашу страну генерального прокурора РФ Игоря Краснова.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в рамках визита в Генеральной прокуратуре состоялась встреча между генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генпрокурором РФ Игорем Красновым.

Было отмечено, что благодаря развитию отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, совместным усилиям и политической воле глав государств Ильхама Алиева и Владимира Путина, эти связи вышли на уровень стратегического партнерства, двусторонние отношения успешно развиваются во многих направлениях.