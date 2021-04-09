https://news.day.az/politics/1332617.html Кямран Алиев провел переговоры с российским коллегой - ФОТО
Кямран Алиев провел переговоры с российским коллегой - ФОТО
Продолжается визит в нашу страну генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в рамках визита в Генеральной прокуратуре состоялась встреча между генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым и генпрокурором РФ Игорем Красновым.
Было отмечено, что благодаря развитию отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами, совместным усилиям и политической воле глав государств Ильхама Алиева и Владимира Путина, эти связи вышли на уровень стратегического партнерства, двусторонние отношения успешно развиваются во многих направлениях.
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