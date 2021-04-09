https://news.day.az/politics/1332623.html Хикмет Гаджиев встретился с руководителями делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана - ФОТО
Хикмет Гаджиев встретился с руководителями делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился с руководителями ответственных за медиа делегаций Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана.
Об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter, сообщает Day.Az.
"Встретились с руководителями ответственных за медиа делегаций из братских стран Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, провели всесторонний обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в этой сфере. Обсуждения будут продолжены завтра в рамках Тюркского совета", - отметил в своей публикации помощник Президента Азербайджана.
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