Джейхун Байрамов на переговорах с председателем Генассамблеи ООН

9 апреля состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и председателем Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Волканом Бозкыром.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МИД, министр Джейхун Байрамов поздравил Волкана Бозкыра с успешным председательством на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Было отмечено, что, несмотря на пандемию, председательство осуществляется очень активно, была с удовлетворением подчеркнута поддержка председательства Генассамблеи ООН инициатив, выдвинутых Азербайджаном.

Волкан Бозкыр отметил, что это его первый визит в качестве председателя Генассамблеи ООН. Он отметил, что Азербайджан является важной страной как с точки зрения геостратегии, так и с точки зрения вклада в ООН.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал председателя Генассамблеи ООН о текущей ситуации в регионе, о новой реальности, возникшей в результате подписания трехсторонних заявлений.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ООН, направлениях дальнейшей деятельности и других вопросах, представляющих взаимный интерес.