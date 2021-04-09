Минный террор: ужасающее коварство Армении

АМИ Trend представляет очередной выпуск авторского видеопроекта "Актуально с Сахилем Керимли".

На вопросы Trend ответил начальник отдела по очистке и расследованиям Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмайлов, передает Day.Az.

Он рассказал об ускоренных работах по разминированию территорий, на которых будут проложены коммуникационные линии и построены дороги, а также посевных площадей.

Кроме того, было особо подчеркнуто, что армяне заминировали обочины дорог, источники воды, энергии, религиозные памятники, священные места, социальные объекты, частные дома.

Также Исмайлов рассказал о минах-ловушках.

Было отмечено, что армянская армия установила большую часть мин во время отступления.

Представляем вниманию читателей интересные и актуальные моменты из видеопроекта.