https://news.day.az/politics/1332706.html Во время оккупации армяне установили на азербайджанских территориях мины-ловушки - Агентство
Во время оккупации армяне установили на азербайджанских территориях мины-ловушки - Агентство
Во время оккупации армяне установили на азербайджанских территориях, в том числе в жилых домах, на гражданских объектах и в других зданиях, мины-ловушки.
Об этом сказал в пятницу Trend глава оперативного штаба Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов, передает Day.Az.
По его словам, в некоторых районах на маленьких участках земли установлено четыре - пять мин.
"Армяне, отступая, заминировали свои окопы. Такие взрывные устройства невозможно обнаружить при стандартной процедуре разминирования, их находят во время проведения особых поисковых работ. Отступая, противник прибегнул к такой уловке, установив мины-ловушки", - сказал Исмаилов.
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