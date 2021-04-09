https://news.day.az/politics/1332709.html Азербайджан и Турция завершили масштабные тактические учения - ВИДЕО
Азербайджан и Турция завершили масштабные тактические учения - ВИДЕО
Завершились проводимые в Азербайджане оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий.
Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в ходе совместных учений было улучшено взаимодействие оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, совершенствованы навыки принятия военных решений у командиров оперативных подразделений, а также их способности проявления инициативности и управления подразделениями.
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