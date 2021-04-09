Азербайджан и Турция завершили масштабные тактические учения

Завершились проводимые в Азербайджане оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий.

Как передает Day.Az со ссылкой на минобороны, в ходе совместных учений было улучшено взаимодействие оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, совершенствованы навыки принятия военных решений у командиров оперативных подразделений, а также их способности проявления инициативности и управления подразделениями.