МИД России сделал заявление о Карабахе

Россия всегда была готова на тот вариант урегулирования, который был бы поддержан сторонами карабахского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт российского МИД, об этом сказала глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что об этом неоднократно говорил президент Российской Федерации.

"Данная позиция является определяющей в работе российского сопредседательства. Хочу подчеркнуть, что пакет предложений по урегулированию, помимо декларации руководителей Азербайджана и Армении, включал также совместное заявление России, США и Франции в ее поддержку. Два этих документа плюс резолюция Совета Безопасности ООН, утверждающая пакет предложений по карабахскому урегулированию, составляли суть российских предложений того времени, о которых были детально осведомлены другие страны-сопредседатели - США и Франция - и которые они полностью поддерживали", - добавила она.

Отметим, что ранее бывший американский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ Ричард Хогланд заявил, что якобы российский сопредседатель Игорь Попов говорил ему, что если даже армянская и азербайджанская стороны согласятся с идеями главы МИД России Сергея Лаврова по карабахскому урегулированию, то все равно российская сторона не пошла бы на их реализацию.