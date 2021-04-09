Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королеве Елизавете II

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу выразил соболезнования Ее Величеству Королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше Величество,

Глубоко опечалены известием о кончине Вашего супруга - герцога Эдинбургского, Принца Филиппа.

Принц Филипп, прошедший славный и достойный жизненный путь, преданно служил родному народу, всегда находился рядом с Вами, поддерживал Вас в ответственной деятельности на благо Вашей страны.

Разделяя Ваше горе в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, членам Вашей семьи и всему Вашему народу", - говорится в письме главы государства.