Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Борису Джонсону

9 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Премьер-министр,

С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине герцога Эдинбургского, Принца Филиппа.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного, всему народу Соединенного Королевства", - говорится в письме главы государства.