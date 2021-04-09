https://news.day.az/politics/1332735.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Борису Джонсону
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Борису Джонсону
9 апреля Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борису Джонсону.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Премьер-министр,
С чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине герцога Эдинбургского, Принца Филиппа.
В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семье покойного, всему народу Соединенного Королевства", - говорится в письме главы государства.
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