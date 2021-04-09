ООН заинтересована в углублении связей с Азербайджаном

Организация Объединенных Наций (ООН) заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном, который является очень важной страной для этой организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Волкан Бозкыр во время встречи со спикером Милли Меджлиса (парламента) Сахибой Гафаровой.

По его словам, проведение по инициативе Президента Азербайджана особой сессии ООН во время пандемии получило широкий международный общественный резонанс. "Теперь мы все вместе должны быть готовы к новым вызовам в постпандемийный период", - добавил Волкан Бозкыр.