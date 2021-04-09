Именно Президенту Ильхаму Алиеву принадлежит историческая роль в возрождении тюркского мира

Всем известна притча о том, как отец, призвав к себе сыновей, дал им пучок прутьев. Старец предложил сыновьям попробовать сломать пучок целиком. Не вышло у них ничего. А вот по отдельности каждый прутик сломать оказалось легко. Ровно тоже самое происходит и со странами и народами, которые не объединяются в единый пучок, а предпочитают оставаться отдельными прутьями. Истинная же мудрость состоит в том, чтобы объединиться в единый, крепкий пучок, который никогда и никому не удастся сломить.

Таким пучком, вне всякого сомнения, является огромный тюркский мир. Мы все помним, что совсем недавно, 31 марта, в формате видеоконференции, состоялся неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Он запомнился блестящей речью Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И вот, мы видим логическое продолжение того неформального саммита. Уже 10 апреля в Баку состоится третье заседание министров, высокопоставленных официальных лиц стран-членов Тюркского совета, ответственных за информацию и медиа.

О важности, я бы даже сказал судьбоносности мероприятия, местом проведения которого выбрана столица Азербайджана, говорит список его участников. Среди них - председатель Управления коммуникации Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Кайрат Иманалиев, директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Узбекистана Асаджон Ходжаев, заместитель министра информации и общественного развития Казахстана Асхат Оралов, государственный секретарь по внешним связям и политике безопасности Министерства торговли Венгрии Петер Старай, генеральный секретарь Тюркского совета Багдат Амреев и другие официальные лица.

Все они не просто посетят новый, победивший в 44-дневной Отечественной Войне , Азербайджан. Они смогут своими глазами увидеть то, какой ценой досталась нам эта великая победа, как жесток и коварен был враг, во что он превратил наши земли, что более четверти века находились под армянской оккупацией. Они увидят Гянджу, которая подвергалась бомбежкам с армянской стороны. Они увидят руины Агдама, очень метко названного "Кавказской Хиросимой".

Это будет очень важная поездка. Она окончательно откроет глаза всем, кто ее совершит, на то, что в реальности из себя представляет армянский фашизм и сколь важно каждому из нас чувствовать крепкое, надежное плечо друга, брата. Уверен, что вернувшись к себе на Родину, все участники бакинского форума обязательно поведают об увиденном в Азербайджане. И эти их рассказы в очередной раз докажут важность, неизбежность, актуальность развития отношений между тюркскими государствами.

Со своей стороны хочу добавить, что и Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета вносит вклад в развитие культурных связей между тюркскими народами. К примеру, мною уже достигнута договоренность об усилении и активизации творческих контактов с директорами Государственного театра оперы и балета Анкары (Турция), Государственного театра оперы и балета "Астана-опера" (Казахстан), Государственного академического Большого театра Республики Узбекистан, Киргизского национального академического театра оперы и балета, с которыми у меня сложились давние творческие и дружеские отношения.

Вне всякого сомнения, будет очень символично проведение в будущем огромного количества культурных мероприятий, фестивалей в великой Шуше. Колыбель азербайджанской культуры, 28 лет находившаяся под армянской оккупацией, была освобождена благодаря политическому и военному гению Президента Азербайджана Ильхама Алиева. И ныне именно он, глава нашего государства, регулярно совершая визиты в освобожденную Шушу, лично контролирует ход восстановительных работ в этом великом городе, который обязательно станет местом паломничества представителей всех тюркских народов.

В целом же невозможно переоценить историческую миссию Президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве политического деятеля, объединяющего весь тюркский мир, который поражает своей протяженностью в пространстве, единством, сохранив­шимся несмотря на все исторические катаклизмы, которые пришлось пережить представителям наших народов в различные времена. Испытав влияние других неродственных языков и культур, смену политического строя в тех государствен­ных образованиях, куда им приходилось входить, а также обретая и теряя свою собственную государственность, тюркские народы сохранили свое лицо, свой образ мира , языковую общность и близость культурных традиций.

Но нужна была историческая личность, которая сделает важнейшие шаги на пути к объединению всех тюркских народов. Такой личностью стал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Именно его подпись стоит под историческим Нахчыванским соглашением о создании Тюркского Совета от 3 октября 2009 года. Это соглашение подписали также Турция, Казахстан, Кыргызстан. С тех пор мощь и влияние Тюркского Совета только выросли и мы уже видим, что ожидается членство в организации Туркменистана и даже Венгрии. Да и Украина заявила, что хочет быть наблюдателем в Тюркском Совете.

Глубоко убежден, что со временем еще большее количество государств проявит интерес к Тюркскому Совету, еще более вырастет авторитет Тюркского Совета, укрепятся связи между странами тюркского мира. Глава нашего государства, рассуждая образно, стал именно тем мудрым старцем, что предложил всему тюркскому миру объединиться в единый пучок, в одну большую, крепкую силу, сломить которую не удастся никому и никогда.

И не только мы с вами, наши современники, но и наши потомки будут с особым почтением и благодарностью вспоминать о величайшей и исторической роли Азербайджана и его Президента Ильхама Алиева в деле возрождения, объединения и укрепления связей между нашими братскими государствами, и усилении значимости всего тюркского мира в нашем нестабильном, тревожном мире.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана