Венгрия считает страны Тюркского совета важными партнерами

Венгрия считает участников Тюркского совета важными партнерами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал государственный секретарь по политике безопасности Венгрии Петер Штара, выступая на третьем заседании ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета в Баку.

По его словам, Венгрия хочет наладить связи и сотрудничество с регионом во всех сферах, в особенности в экономике и культуре, и в этом контексте информация и медиа имеют особое значения.

Петер Штара подчеркнул, что одна из важнейших задач - это борьба с фейковыми новостями, дезинформацией, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

Он отметил важность укрепления сотрудничества между медиа-агентствами, добавив, что его страна готова поделиться опытом борьбы с вызовами в области дезинформации и фейковых новостей.

Петер Штара добавил, что целью Венгрии является продолжать развивать сотрудничество со странами-участницами Тюркского совета, и учреждение представительства этой организации в Будапеште станет подходящим средством для осуществления этой цели.