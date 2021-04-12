https://news.day.az/politics/1333322.html В парламенте Грузии обсуждают ситуацию в Карабахе
В парламенте Грузии обсуждают ситуацию в Карабахе
В парламенте Грузии обсуждают ситуацию в Карабахе, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Сотрудники Службы разведки Грузии знакомят депутатов с соответствующей информацией на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности.
Согласно их заявлению, Служба разведки представляет свое видение нынешней ситуации в Карабахе.
Сотрудники службы также расскажут о возможном развитии событий в Украине.
Заседание комитета проходит за закрытыми дверями.
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