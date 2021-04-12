https://news.day.az/politics/1333494.html Президент Ильхам Алиев: «Саргсян пообещал мне вернуть земли за две недели»
Президент Ильхам Алиев: «Саргсян пообещал мне вернуть земли за две недели»
Саргсян пообещал мне вернуть земли за две недели.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, приняв участие в открытии Парка военных трофеев в Баку.
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