Президент Ильхам Алиев: «Саргсян пообещал мне вернуть земли за две недели»

Саргсян пообещал мне вернуть земли за две недели.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, приняв участие в открытии  Парка военных трофеев в Баку.

Новость обновляется