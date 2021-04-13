Президент Ильхам Алиев: Использование Арменией ракеты «Искандер» - военное преступление

Совершивший Ходжалинский геноцид Саргсян, чьи руки обагрены кровью мирных азербайджанцев, раскритиковал Пашиняна за то, что он не использовал "Искандер" для нанесения ударов по нашим газопроводам. Это - военное преступление.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на конференции под названием "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество", сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства отметил, что Мовсесян признал, что они использовали против нас "Искандер". "Потом мы получили видеокадры использования "Искандера". Я поручил им провести расследование, и мы их нашли. Почему мы их в то время не нашли? Потому что сразу после войны в Шуше выпал снег, и он шел даже тогда, когда я был там в январе-феврале. Потом снег растаял, и мы их нашли", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев также подчеркнул, что то, что произошло после обнаружения обломков ракеты "Искандер", было странным. Он отметил, что начальник Генерального штаба Армении сказал, что не может комментировать этот вопрос: "Как нам это понимать? Ответ должен быть либо "да", либо "нет". Конечно, "да". Иначе они сказали бы, что не использовали "Искандер".