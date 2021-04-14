Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для прессы

14 апреля после церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили с заявлениями для печати.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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