https://news.day.az/politics/1334065.html Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
Президенты Азербайджана и Беларуси выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
14 апреля после церемонии подписания документов Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили с заявлениями для печати.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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