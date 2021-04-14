https://news.day.az/politics/1334085.html Парламент Турции обсудит нарушения во время нападения Армении на Азербайджан
Парламент Турции обсудит нарушения во время нападения Армении на Азербайджан
Завтра Комиссия по расследованию нарушений прав человека Великого национального собрания Турции проведет заседание для обсуждения фактов нарушения прав человека во время нападения Армении на Азербайджан, сообщает Day.Az.
Сообщается, что в связи с событиями во время конфликта членам Комиссии будет представлен отчет "О возникшей напряженности в результате нападения Армении на Азербайджан, правонарушениях во время конфликта и положении армян, проживающих в Турции".
В отчете подчеркивается, что Армения продолжает свою агрессию и в дипломатической сфере.
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