Парламент Турции обсудит нарушения во время нападения Армении на Азербайджан

Завтра Комиссия по расследованию нарушений прав человека Великого национального собрания Турции проведет заседание для обсуждения фактов нарушения прав человека во время нападения Армении на Азербайджан, сообщает Day.Az.

Сообщается, что в связи с событиями во время конфликта членам Комиссии будет представлен отчет "О возникшей напряженности в результате нападения Армении на Азербайджан, правонарушениях во время конфликта и положении армян, проживающих в Турции".

В отчете подчеркивается, что Армения продолжает свою агрессию и в дипломатической сфере.