Парк военных трофеев в Баку - символ торжества победы героического азербайджанского народа

Парк военных трофеев в Баку является символом доблестной азербайджанской армии, а также мужества, борьбы и торжества победы героического азербайджанского народа.

Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Таир Рзаев, передает Day.Az.

По его словам, все экспонаты, демонстрирующиеся в парке, являются напоминанием о тяжелых боях.

"Когда-то распоясавшиеся армянские фашисты пугали тем, что дойдут до Баку. А теперь военная техника врага, захваченная в качестве трофея, демонстрируется в азербайджанской столице", - сказал Рзаев.

Очень символично, что этот парк под открытым небом открылся в преддверии третьей годовщины со дня переизбрания Президента Ильхама Алиева на пост главы государства.

"Президент Ильхам Алиев создал новые реалии, опираясь на свой народ, армию, проводимую дальновидную политику и помощь дружественных стран. Поэтому глава государства сказал, что мы создали новую реальность, изгнали врага, проливая кровь и демонстрируя мужество. И сегодня каждый должен считаться, и будет считаться с нами", - сказал Рзаев.

Депутат подчеркнул, что историческая победа, одержанная азербайджанским народом в 44-дневной войне, является возможностью укрепить имидж Азербайджана на международной арене.

"На протяжении 30 лет оккупации самые авторитетные международные организации не смогли продемонстрировать принципиальную позицию в связи с армянской агрессией. Они встали на защиту агрессоров и не поддержали Азербайджан. Поэтому Президент Ильхам Алиев выбрал военный путь, уничтожив противника модернизированной армией. Парк военных трофеев вызывает чувство гордости у каждого гражданина Азербайджана, у каждого человека, поддерживающего мир, придавая нам новые силы", - отметил Рзаев.