Смердящий Euronews

Проплаченные армянским лобби греческие, французские евродепутаты подняли истерический вой по поводу открытия в Баку Парка военных трофеев. Неоднозначная заказная статья с "возмущениями" о Парке, где среди более 300 экспонатов представлены образцы тяжелой техники, каски солдат и куклы, изображающие армянских военнослужащих, опубликована в смердящем Евроньюсе.

Так, член Европарламента, грек Никос Андрулакис назвал экспозицию "мемориалом варварства", который "оскорбляет память армянских солдат", и призвал международные организации отреагировать на "средневековые обычаи, которые позорят человечество". Другой депутат Лукас Фурлас обратился в Европейскую Комиссию с требованием "принять меры в связи с неприемлемым парком трофеев", поскольку его появление "не способствуют миру и доверию в регионе".

Раскритиковала экспозицию и депутат Национального собрания Франции, член партии "Вперёд, Республика!" Александра Луи. Она назвала открытие Парка "позором".

Не забыли высказать свое никчемное мнение и в Армянском Национальном Комитете Америки.

Причины, по которой армянские лоббисты проталкивают такие заказные "истерики" ясны. Армения всегда пыталась выставить себя "многострадальной страной", пытаясь получить поддержку и финансирование у тех или иных государств, давя на чувство жалости, потому как бедной в экономическом плане республике предложить нечего.

В мире существует великое множество музеев воинской славы, факт существования которых очень раздражает власти и общественность других государств. Каждый такой музей несет в себе двоякую идеологическую нагрузку: с одной стороны, он напоминает победителям об их триумфе, а с другой - постоянно указывает побежденным на их поражение. "Горе побежденным" - так говорили древние римляне, и этот принцип визуально или наглядно реализуется в факте существования каждого такого музея.

К примеру, в Музее военной истории в Вене, созданном в 1850 году, хранятся трофеи, захваченные в период борьбы с фашизмом.

В Королевском музее армии и военной истории в Брюсселе, самом большом в Бельгии и наиболее охраняемом в Европе, демонстрируются оружие и обмундирование германской армии времен Третьего рейха. Этот музей пользуется у туристов большой популярностью, а молодое поколение здесь осматривает технику, с которой гитлеровская Германия воевала чуть ли не со всем миром.

Парк военных трофеев в Баку, в открытии которого принял участие Президент Ильхам Алиев, является наглядным доказательством победы над армянскими фашистами. Глава государства, которому был вручен билет первого посетителя, в первую очередь обратил внимание мировой общественности на щит, изготовленный из номерных знаков военных грузовиков, захваченных на освобожденных от оккупации территориях. В своей речи Президент Ильхам Алиев четко дал понять, что не его соотечественники придумали подобную композицию первыми. По его словам, после первой Карабахской войны армяне демонстрировали номера частных автомобилей азербайджанцев на оккупированных землях и изготовили щит, чтобы показать, что азербайджанцы изгнаны с земли своих предков и что по существу эти действия были проявлением этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана".

Президент Ильхам Алиев создал новые реалии, опираясь на свой народ, армию, проводимую дальновидную политику и помощь дружественных стран. На протяжении 30 лет оккупации самые авторитетные международные организации не смогли продемонстрировать принципиальную позицию в связи с армянской агрессией. Они встали на защиту агрессоров и не поддержали Азербайджан. Поэтому Азербайджан выбрал военный путь, уничтожив противника модернизированной армией. Парк военных трофеев вызывает чувство гордости у каждого гражданина Азербайджана, у каждого человека, поддерживающего мир, придавая нам новые силы.

Открытие Парка попросту вызвало недовольство в Армении и в кругах, которые не могут смириться с освобождением Азербайджаном своих земель от оккупации. Сегодня армянская пропаганда выдумывает разные сказки по поводу того, что, дескать, осенью 2020 года была разгромлена не армянская армия, а какая-то мифическая "армия обороны Карабаха", хотя всем прекрасно известно, чем она была на самом деле. И музей военных трофеев в Баку - ярчайшее напоминание об этом. Армянской лобби и пресса не хотят вспоминать о поражении и жертвах своей агрессии против Азербайджана, им проще забыть эту позорную страницу своей национальной истории. Но музеи типа бакинского не позволяют этого сделать, этим и объясняется заказная истерика, которую можно сегодня прочесть в Евроньюс в связи с открытием данного музея в Баку.

Не стоит забывать, что когда-то распоясавшиеся армянские фашисты пугали тем, что дойдут до Баку. А теперь военная техника врага, захваченная в качестве трофея, демонстрируется в азербайджанской столице. Этот парк наглядно демонстрирует разгром армянской армии, уничтожение вражеской военной техники, которая долгие годы поставлялась Армении на безвозмездной основе, а также реальное положение дел в армии этой страны. Парк военных трофеев раскрывает захватническое мышление Армении, которая деградирует в политическом, военном и моральном отношении. Создав этот парк, Азербайджан продемонстрировал армянам их истинное лицо.

Они скорбят не о своих погибших, которых очень быстро забудут, они вопят об уничтоженной Азербайджаном идее армянского доминирования на Южном Кавказе, напоминанием о чем является вновь открытый музей в Баку. Вот что их раздражает больше всего и в первую очередь. Что касается разговоров об аморальности выставления напоказ в этом музее пробитых пулями и осколками касок армянских военных, то это самый безобидный способ визуализации факта разгрома армянской армии.

В МИД Азербайджана верно подметили: "Как это принято в мировой практике, мы имеем право увековечить эту славную Победу посредством парадов, парков, музеев и другими способами. Что касается демонстрации в парке манекенов армянских военнослужащих, принимавших участие в войне, то такая практика существует в военных музеях многих стран мира. Послание этого парка и представленных здесь композиций однозначно: великая Победа над политикой агрессии и незаконной оккупации - это торжество международного права".

Поэтому Парк военных трофеев нужен и будет стоять в самом посещаемом месте столицы как напоминание о том, что любой, даже самой растянутой и поддерживаемой сильными мира сего агрессии рано или поздно приходит бесславный конец. А армянской стороне, которой давно пора остыть от мыслей реваншизма, и ее защитникам стоит задуматься над тем, как сделать так, чтобы количество экспонатов в Парке трофеев не увеличивалось.

М.Ахмедзаде