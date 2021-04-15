https://news.day.az/politics/1334459.html В войсках Нахчыванского гарнизона прошли очередные занятия по командирской подготовке - ФОТО - ВИДЕО
В войсках Нахчыванского гарнизона прошли очередные занятия по командирской подготовке - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021-й год, с командирами и заместителями командиров батальонов и батарей проведены очередные занятия по командирской подготовке.
Как сообщили Day.Az в Минобороны Азербайджана, в ходе занятий основное внимание было уделено повышению профессионализма офицеров, улучшению навыков управления подразделениями и командирских качеств.
В ходе итогового анализа занятий было отмечено, что офицеры показали высокие результаты, также были даны соответствующие поручения по повышению боеготовности подразделений.
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