https://news.day.az/politics/1334617.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента ремонтно-восстановительных работ в поселке Пиршаги
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента ремонтно-восстановительных работ в поселке Пиршаги
16 апреля в бакинском поселке Пиршаги заложен фундамент ремонтно-восстановительных работ.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
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