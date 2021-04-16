Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента ремонтно-восстановительных работ в поселке Пиршаги

16 апреля в бакинском поселке Пиршаги заложен фундамент ремонтно-восстановительных работ.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

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