Тойво Клаар должен был исходить из принципов международного права при принятии решения о встрече с сепаратистом

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар должен был исходить из принципов международного права при принятии решения о встрече с выдающим себя за "министра иностранных дел" незаконного режима в Карабахе Давидом Бабаяном.

Об этом сказал Trend украинский ученый, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко,передает Day.Az.

В ходе встречи Клаар и Бабаян сказали, что нужно возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщил Мережко.

"Армения может призывать Азербайджан вести переговоры, но ответ на этот призыв зависит от суверенной воли Азербайджана. С точки зрения международного права есть только территория суверенного Азербайджана, которая была ранее оккупирована Арменией. И надо исходить из этого факта, когда представитель Евросоюза принимает решение о встрече с кем-либо. В международном праве статус Карабаха однозначен - это неотъемлемая часть территории Азербайджана, находящаяся под его суверенитетом", - отметил эксперт.