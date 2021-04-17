https://news.day.az/politics/1334910.html Армяне сфальсифицировали, разрушили албанские храмы - замглавы Албано-удинской религиозной общины Азербайджана - ВИ
Армяне сфальсифицировали, разрушили албанские храмы - замглавы Албано-удинской религиозной общины Азербайджана - ВИ
Армяне во время оккупации азербайджанских земель сфальсифицировали, уничтожили, присвоили албанские храмы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель главы Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Рафик Данакари в ходе поездки членов общины в село Туг Ходжавендского района.
Он отметил, что сегодня - святой день
"Было приятно впервые посетить этот монастырь. В то же время было грустно потому, что мы увидели, как армяне сфальсифицировали, разрушили и присвоили все это. Но несмотря на это, мы сегодня совершаем здесь обряды на удинском языке, зажигаем свечи, читаем молитвы", - сказал Данакари.
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