Президент Ильхам Алиев: Наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды

Наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

"Продолжается процесс подсчета причиненного ущерба, привлечены зарубежные специалисты. Как вам известно, наши планы заключаются в том, чтобы подать на Армению в международные суды. Мы, естественно, сделаем это, и иностранные специалисты помогут нам в этом. Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно эксплуатировавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом, потому что разграбление армянами наших месторождений золота, меди, других природных ресурсов, их незаконная эксплуатация считаются международным преступлением, и в этом направлении также дан старт правовым процедурам. Иностранные партнеры уже привлечены к этой работе",- отметил Президент Ильхам Алиев.