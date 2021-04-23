Азербайджан приступил к реализации одной из важнейших послевоенных задач

20 апреля в Гаджигабуле с участием Президента Ильхама Алиева была сдана в эксплуатацию 110/35/10-киловольтная подстанция "Гарасу". Станция небольшая, но очень значимая. Так, "Гарасу" обеспечивает энергией 10 тысяч человек. Кроме того, посредством этой подстанции осуществляется энергоснабжение промышленных объектов на территории Гаджигабульского района и оросительных систем на посевных площадях в 250 тысяч гектаров.

"Гарасу" обеспечена современными технологиями и подключена к единому Центру управления умными сетями, что делает ее работу более эффективной и надежной.

Создание генерирующих мощностей является одним из важных пунктов программ социально-экономического развития регионов. В этой связи напомним, что днем ранее Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Сураханском районе Баку реконструированной 220/110/10-киловольтной подстанции "Говсан" ОАО "Азерэнержи". Станция построена 45 лет назад, все старое оборудование было заменено новым. "Говсан" играет важную роль в улучшении качества передачи электроэнергии, производимой на электростанции "Шимал", в электроснабжении Баку и Абшеронского полуострова, в частности, жилмассивов Сураханы, Гюнешли, Ахмедлы благодаря соединению с подстанциями "Абшерон", "Беюкшор", "Сураханы", "Рамана", "Ахмедлы", "Гала", "Зых".

В целом на Абшероне функционируют пять системно важных 220-киловольтных подстанций, четыре из них несколько лет назад завершили свой срок эксплуатации. За последние два года была построена новая подстанция "Беюкшор", реконструированы три из четырех системных подстанций - "Мушфиг", "Хырдалан" и "Говсан", а работы на подстанции "Низами" будут завершены в ближайшее время. Что касается подстанции "Маштага", то она была построена в 1949 году и в последние годы превратилась в источник проблем и потенциальных аварий. После реконструкции подстанция позволит надежно обеспечивать электроэнергией Сабунчинский и Хазарский районы с населением почти до 150 тысяч человек, включая поселки Маштага, Бузовна, Бильгя, Нардаран, жилые массивы Савалан, Албалылыг, прибрежные санатории, больницы, отели и другие объекты.

Особое значение глава государства уделяет вопросу энергоснабжения освобожденных от армянской оккупации территорий. В этом направлении работы идут ускоренными темпами. Уже готовы две линии электропередач (ЛЭП) в Шушу, линия подстанции "Физули", саму станцию планируется сдать в эксплуатацию через полтора месяца. На стадии тестирования находятся разрушенные оккупантами и восстановленные после победы Азербайджана в 44-дневной войне гидроэлектростанции "Суговушан 1" и "Суговушан 2". Некоторые проблемы в связи с трудностями логистики возникли со строительством подстанции в Кельбаджарском районе. Но и там работы идут. В Кельбаджар прокладывается линия электропередач из 200 опор, половина из них уже установлена. Что очень важно - бесперебойной подачей электроэнергии обеспечены все воинские части, расположенные на освобожденных территориях.

19 апреля состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения, созданной при Межведомственном центре, на котором были обсуждены вопросы энергоснабжения освобожденных территорий. Было отмечено, что работы на электроподстанции "Шюкюрбейли" завершены, к подстанции города Шуша, как отмечено выше, подведены первая и вторая ЛЭП, обеспечено электроснабжение территории родника Иса булагы. Продолжаются работы по сооружению ЛЭП от Дашкесана до Кельбаджара, начались работы на агдамской подстанции, а также строительство ЛЭП Джебраил-Губадлы, Губадлы-Зангилан. Идет проектирование подстанции напряжением 330 кВ в Джебраиле. Соответствующие работы ведутся также на распределительных сетях Гадрута, Джебраила, Физули и Зангилана.

Образно выражаясь, свет Азербайджана вернулся на земли, тридцать лет находившиеся под армянской оккупацией. И это хороший знак.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов:

"Те цели и задачи, которые стоят перед государством в плане индустриализации, повышения конкурентоспособности отечественной экономики, развития несырьевого сектора, безусловно, требуют генерации электроэнергии в больших объемах. Поэтому спрос на генерацию электроэнергии будет возрастать. И отрадно, что на уровне руководства страны, Президента Ильхама Алиева идет системная работа в этом направлении, о чем говорит открытие в стране в последние дни с участием главы государства нескольких подстанций. С точки зрения генерирования электроэнергии и развития энергетической инфраструктуры в целом, те цели, которые поставлены сегодня государством, требуют реализации системных мероприятий.

Нужно иметь в виду, что имеющиеся возможности по генерированию, в частности тепловой энергии традиционно связаны в Азербайджане с нефтью и газом, что связано с определенными ограничениями. Дело в том, что наша страна имеет долгосрочные контракты по поставкам нефти и газа в Европу, и потому возрастающие потребности внутри страны в плане генерации энергии нужно будет реализовывать за счет альтернативных источников энергии. Считаю очень важным в этом плане, что Президентом страны даны соответствующие поручения по развитию ветряной, солнечной, гидроэнергетики, в том числе на освобожденных территориях. Потому что спрос на энергию будет расти.

Параллельно надо иметь в виду и те тренды, которые связаны со структурой энергетики. Мы видим, что рентабельность солнечной энергетики становится более конкурентоспособной по сравнению с тепловой энергетикой.

В мировой экономике сегодня формируется новый технологический уклад, одним из составных направлений которого является энергоэффективность, понижение спроса на энергию в тех сферах нового уклада, которые являются локомотивами его развития. Это касается, в первую очередь, энергоффективных технологий по производству продукции, связанной и с цифровой экономикой, нанотехноглогиями, биотехнологией и так далее. Поэтому нам необходимо генерировать для внутреннего реального сектора экономики больше энергии в целях индустриализации. Вместе с тем, нам необходимы энергосберегающие технологии, которые связаны с новыми генерирующими мощностями, в открытии которых регулярно участвует глава государства и которые фактически сдаются в эксплуатацию по воле руководства страны".

Лейла Таривердиева