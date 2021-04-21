https://news.day.az/politics/1335895.html На строительство новой школы в Гаджигабуле выделено 1,5 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
На строительство новой школы в Гаджигабуле выделено 1,5 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 апреля подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в Гаджигабуле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В соответствии с распоряжением, на строительство нового здания общеобразовательной школы на 432 ученических места в городе Гаджигабуле из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год резервного фонда главы государства министерству образования первоначально выделяется 1,5 миллионов манатов.
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