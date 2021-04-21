Владимир Путин сделал заявление по Карабаху

Россия сыграла, как вы знаете, главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в Карабахе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

"Стремимся оказать содействие в урегулировании региональных конфликтов. И уже многое сделали для стабилизации ситуации в Сирии, для налаживания политического диалога в Ливии. Россия сыграла, как вы знаете, главную роль в том, что удалось остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха", - сказал Путин.